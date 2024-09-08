В Могилёве микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста. Водитель сбежал с места ДТП

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Опубликовано: 08.09.2024 09:29 , Обновлено: 08.09.2024

В Могилёве вечером 7 сентября на одном из перекрёстков произошла смертельная авария: микроавтобус Ford столкнулся с мотоциклом Yamaha, водитель которого от полученных травм скончался на месте. Предполагаемый виновник аварии с места ДТП при этом скрылся - его пришлось разыскивать милиции.

Как рассказали в Могилёвского облисполкома, смертельное ДТП произошло около 21:00 на пересечении улицы Лазаренко и улицы Бурденко. Микроавтобус поворачивал налево, однако, по предварительным данным инспекторов ГАИ, его водитель не уступил при этом дорогу мотоциклисту.

Несмотря на то, что 44-летний мужчина, находившийся за рулём Ford, скрылся с места происшествия, уже через несколько часов его задержали сотрудники милиции.













В связи с этим происшествием, в ГАИ напомнили, что в случае ДТП водителям никогда не следует покидать место аварии.

“Этим вы только увеличиваете ответственность для себя”, - подчеркнули в ГАИ.

[info_b] Согласно части 2 ст. 18.16 КоАП за оставление водителем места ДТП, участником которого он стал, в случаях, в Беларуси можно получить штраф от 5 до 25 базовых величин (то есть до 1000 рублей сегодня) или лишиться водительских прав на срок до двух лет.[/info_b]