В Могилёве кроссовер после ДТП влетел в пятиэтажку – водитель погиб

📷 Фото

Опубликовано: 16.06.2024 10:34 , Обновлено: 16.06.2024

Вечером в субботу, 15 июня, на улице Якубовского в Могилёве произошло ДТП, в результате которого кроссовер Ford врезался в пятиэтажку, а его водитель погиб. Подробности произошедшего рассказали в УВД Могилёвского облисполкома.

По данным милиции, ДТП произошло около 19:20. За рулём Ford был 54-летний мужчина. Вначале он столкнулся с автомобилем Renault, после чего ушёл влево, выехал за пределы проезжей части и врезался в здание жилой пятиэтажки.

В милиции сообщили, что водитель кроссовера погиб, а вот точную причину произошедшего пока не озвучили - в этом ещё предстоит разобраться следователям.