В Могилёве бетонный козырёк подъезда рухнул на газовую трубу

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Опубликовано: 16.04.2025 08:32 , Обновлено: 16.04.2025

В одной из жилых многоэтажек днём 15 апреля произошло ЧП - железобетонная плита козырька подъезда обрушилась, повиснув на газовой трубе. Подробности происшествия рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о ЧП в одном из домов на проспекте Шмидта поступила спасателям в 16:45 от случайных прохожих. Прибывшие на место ЧП подразделения увидели, что железобетонная плита козырька подъезда не обрушилась полностью, а осталась висеть под наклоном - от обрушения её останавливала только газовая труба, что само по себе могло представлять опасность.

































Спасатели оградили потенциально опасное место, сообщили о произошедшем жильцам подъезда, заблокировали выход, а также потребовали перекрыть подачу газа, что и сделали сотрудники газовой службы.

Лишь после этого спасатели приступили к демонтажу повреждённого козырька. Для этого пришлось задействовать кран МЧС. С его помощью спасатели демонтировали бетонную плиту, не повредив при этом ни газовую трубу, ни стены дома.

По завершении работ подачу газа возобновили. Когда в подъезде будет установлен новый козырёк - пока не известно.

По предварительным данным, козырёк обрушился из-за “физического износа металлических креплений железобетонной плиты”.

https://youtu.be/9dPBqZuaYHI