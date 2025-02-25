В Могилевском районе фура наехала на погрузчик и перевернулась

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Опубликовано: 25.02.2025 16:18 , Обновлено: 25.02.2025

В Могилевском районе 25 февраля грузовик Scania наехал на стоящий погрузчик и перевернулся. В ГАИ Могилевщины назвали причину случившегося.

По [link href=“https://t.me/uvdmogilev/22783” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] стражей дорог, на автодороге “Могилев-Чериков-Костюковичи” 62-летний водитель фуры “проявил невнимательность”, не справился с управлением и наехал на погрузчик “Амкодор”. После этого грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облсиполкома

В ГАИ сообщили, что люди не пострадали, а вот у фуры - механические повреждения.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости проявлять “повышенное внимание” на дорогах и не отвлекаться за рулем.