В Могилеве загорелась поликлиника

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Опубликовано: 22.08.2024 13:59 , Обновлено: 22.08.2024

В МЧС сообщили о возгорании в поликлинике № 10 в Могилеве. По информации ведомства, из здания эвакуировали 310 человек.

Как рассказали в МЧС, загорание произошло в кабинете на втором этаже поликлиники. “Сработала система передачи извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях «Молния», - сообщили в ведомстве.

Эвакуировали 160 человек персонала и 150 посетителей поликлиники, дополнили в МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Обновлено Позже в МЧС сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал, причина случившегося устанавливается.

Как сообщили в Telegram-канале Mogilev Online, на месте происшествия работало пять машин МЧС.

Фото: Telegram-канал Mogilev Online

Фото: Telegram-канал Mogilev Online