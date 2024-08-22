В Могилеве загорелась поликлиника
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В МЧС сообщили о возгорании в поликлинике № 10 в Могилеве. По информации ведомства, из здания эвакуировали 310 человек.
Как рассказали в МЧС, загорание произошло в кабинете на втором этаже поликлиники. “Сработала система передачи извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях «Молния», - сообщили в ведомстве.
Эвакуировали 160 человек персонала и 150 посетителей поликлиники, дополнили в МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
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Позже в МЧС сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал, причина случившегося устанавливается.
Как сообщили в Telegram-канале Mogilev Online, на месте происшествия работало пять машин МЧС.