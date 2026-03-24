В Могилеве владелицу собаки осудили на 6 месяцев условно и обязали выплатить 15 000 рублей

Опубликовано: 24.03.2026 17:23 , Обновлено: 24.03.2026

В Могилеве суд вынес решение по делу хозяйки собаки, которая напала на прохожего и искусала ему лицо, ноги и руки. Инцидент произошел еще в августе 2025 года

Дело развивалось так. 57-летняя жительница Могилёва, выпив дома алкоголь, решила не выгуливать, а поздним вечером просто выпустила из квартиры на улицу свою собаку без намордника.

“Вскоре женщина легла спать, а собака-метис (внешне похожая на стаффордширского терьера) осталась на улице и напала на 38-летнего мужчину: укусы пришлись на конечности и лицо”, — сообщили в комитете Судмедэкспертизы.

Позднее эксперты установили, что у пострадавшего были ушиблено-рваные раны лица, левых предплечья и кисти, правой стопы, ссадины кистей, правых стопы и голени, кровоподтеки, которые образовались от не менее 27 ран.

Хозяйка животного в итоге получила наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 6 месяцев. Кроме этого, женщина должна компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 15 тысяч рублей.