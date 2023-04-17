В Могилеве на крыше многоэтажки нашли новорожденную девочку

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Опубликовано: 17.04.2023 12:27 , Обновлено: 17.04.2023

В Могилеве на крыше (козырьке) многоэтажного дома очевидцы увидели новорожденного ребенка и вызвали милицию. О ситуации подробнее рассказали в Следственном комитете.

Ночью 17 апреля жительница многоэтажного дома на улице Габровской вышла на балкон покурить и услышала детский крик. Затем она увидела на козырьке новорожденного малыша, которые лежал в пакете, и вызвала милицию.

По данным СК, предварительно, 34-летняя могилевчанка родила девочку, завернула ее в полотенце, положила в пакет и выставила на козырек. Известно, что у нее есть еще трое маленьких детей (1, 2 и 9 лет).

Ребенка доставили в больницу с переохлаждением, теперь за ним наблюдают врачи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 — покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

В ведомстве также показали видео с места событий. На нем видно многоэтажный дом, козырек, на котором, видимо, лежал ребенок, а также квартира.