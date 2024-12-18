В Могилеве на дороге опрокинулся МАЗ - перекрыли движение

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Опубликовано: 18.12.2024 17:58 , Обновлено: 18.12.2024

В Могилеве 18 декабря в районе съезда на улице Гагарина опрокинулся грузовик МАЗ, из-за чего там перекрыли движение для транспорта.

В УВД Могилевского облисполкома [link href=“https://t.me/uvdmogilev/21488” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что ДТП случилось в 17:00. По информации правоохранителей, пострадавших нет.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Почему МАЗ опрокинулся, пока не известно. В УВД попросили участников дорожного движения учитывать информацию об этой аварии при выборе маршрута.