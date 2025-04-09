В Могилеве легковушка врезалась в магазин

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Опубликовано: 09.04.2025 18:42 , Обновлено: 25.04.2025

В Могилеве авто Toyota врезалось 9 апреля в магазин. За рулем был 18-летний парень. К счастью, в ДТП никто, по информации правоохранителей, не пострадал.

Инцидент случился на улице Котовского в областном центре. “18-летний житель Могилевского района проявил невнимательность за рулем своего автомобиля и врезался в торговую точку”, - [link href=“https://t.me/uvdmogilev/23655” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в УВД Могилевского облисполкома без подробностей, как именно это произошло.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

В милиции сказали, что стаж этого водителя за рулем - четыре месяца.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Правоохранители призвали автовладельцев, у которых нет “достаточных навыков вождения”, отказаться от поездок на своих машинах при неблагоприятных погодных условиях.