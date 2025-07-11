В Могилеве годовалый малыш выпал с пятого этажа – его спас куст под окном

Опубликовано: 11.07.2025 16:02 , Обновлено: 11.07.2025

Очередной случай выпадения ребёнка из окна многоэтажки произошёл в Могилёве утром 11 июля. Жизнь годовалому малышу спас растущий под окном кустарник. Подробности случившегося рассказали в Следственном комитете.

По данным пресс-службы Следственного комитета, мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже - аккурат на растущий внизу кустарник. Вероятно, это смягчило удар при падении и, очевидно, спасло ребёнку жизнь. Малыша увезли в больницу, в настоящее время он остаётся под наблюдением врачей в “стабильно тяжелом” состоянии.

Между тем следователи предварительно выяснили, что этим утром ребёнок был дома вместе с мамой и ей сожителем. Непосредственно перед случившимся женщина собиралась в поликлинику вместе с ребенком, а мужчина в это время ещё спал в комнате.













Другие обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить сотрудникам Могилевского межрайонного отдела СК - проверка уже начата.

“Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка”, - пообещали в СК и в очередной раз “настойчиво призвали” родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра даже на непродолжительное время.

Чтобы избежать подобной трагедии правоохранительные органы рекомендуют семьям с маленькими детьми в обязательном порядке оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами и использовать их по назначению , а детям постарше периодически напоминать о базовых правилах безопасности.