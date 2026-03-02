В минском ТЦ Dana Mall вспыхнул пожар
🎥 Видео
В ночь на 2 марта столичным спасателям пришлось выезжать на экстренный вызов в торговый центр (ТЦ) Dana Mall. Там сработала автоматическая система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Узнали причину.
Оказалось, что в здании торгового центра по улице Мсциславца загорелась электропроводка на одном из эскалаторов. Точную причину неисправности ещё предстоит установить специалистам.
Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар. Обошлось без пострадавших.