В минском ТЦ Dana Mall вспыхнул пожар

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Опубликовано: 02.03.2026 07:34 , Обновлено: 02.03.2026

В ночь на 2 марта столичным спасателям пришлось выезжать на экстренный вызов в торговый центр (ТЦ) Dana Mall. Там сработала автоматическая система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Узнали причину.

Оказалось, что в здании торгового центра по улице Мсциславца загорелась электропроводка на одном из эскалаторов. Точную причину неисправности ещё предстоит установить специалистам.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар. Обошлось без пострадавших.