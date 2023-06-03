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В минском метро остановилось движение поездов. Что произошло?

В минском метро остановилось движение поездов. Что произошло?
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В столичном метро 3 июня остановилось движение поездов по Московской линии. Об этом сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.

Инцидент произошел в 10:28.

Причиной случившегося в Минском метрополитене назвали «неисправность подвижного состава».

На момент написания новости специалисты «принимают меры для восстановления движения».

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Позже в тг-канале Минского метрополитена сообщили, что в 10:54 движение поездов на Московской линии восстановлено.

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