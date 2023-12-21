В минском метро на ст. Пушкинская тушили поезд. В МЧС все объяснили учениями

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Опубликовано: 21.12.2023 07:44 , Обновлено: 21.12.2023

В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что в ночь с 20 на 21 декабря на станции метро «Пушкинская» провели совместные учения с МЧС. По легенде, к персону подъехал дымящийся поезд.

“Необходимо было локализовать “загорание” и срочно эвакуировать пассажиров, среди которых оказались “пострадавшие”, - рассказали в администрации метро.

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Там утверждают, что спасатели, при поддержке работников метрополитена, со своей задачей “справились”. Участие в учениях приняли более 100 сотрудников МЧС и 26 единиц различной пожарной аварийно-спасательной техники.

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Теперь станция “Пушкинская” работает в штатном режиме.