В Минской области задержали менеджера БелАЗа

Опубликовано: 26.01.2023 14:53 , Обновлено: 06.04.2023

Сотрудники ГУБОПиК по Минской области задержали менеджера БелАЗа, а также его жену и тестя. Об этом сообщили в МВД госагентству БелТА.

По информации правоохранительных органов 35-летний заместитель начальника управления — начальника отдела снабжения металлами «регулярно получал взятки от учредителя российской компании — поставщика металлопродукции».

Вместе с ним задержали его супругу, ее отца, менеджера компании-поставщика. Утверждается, что они также участвовали в коррупционной схеме.

Кроме того сотрудники ГУБОПиК взяли жителя Минского района, который на днях передал взятку размером 9 тысяч белорусских рублей.