В Минской области родители убили 3-летнего сына

Опубликовано: 26.01.2023 12:20 , Обновлено: 26.01.2023

В Минской области родители убили своего трехлетнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете 26 января.

По их информации, ребенок умер в результате сильного удара по голове.

«Родители погибшего признались, что регулярно избивали сына за плохое поведение, но в тот роковой вечер, не рассчитав силу, забили до смерти», — сообщили в СК.

И добавили, что трагедия произошла в многодетной семье. Трех детей (1, 4 и 13 лет) отправили в приют под наблюдение специалистов.

Родителям предъявили обвинение за совершение особо тяжкого преступления. С санкции прокурора их заключили под стражу.