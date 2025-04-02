В Минске затопило проспект возле Националки. "Минскводоканал" назвал причину и предупредил о проблемах с водой

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Опубликовано: 02.04.2025 10:13 , Обновлено: 02.04.2025

Жители Минска 2 апреля стали делиться видео затопленной части проспекта Независимости возле Национальной библиотеки. Вода заполнила и тротуар, и автодорогу. "Минскводоканал" назвал причину ЧП, а ГАИ предупредила водителей о "затруднении движения" на том участке.

В “Минскводоканале” [link href=“https://t.me/minskvodokanal_news/10953” target=“_blank” rel=“noopener”] сказали [/link], что строительная организация при работах повредила водопровод Д 1000 мм в 8:29, из-за этого и затопило часть проспекта. На предприятии сообщили, что его оперативные бригады “незамедлительно” начали локализовывать повреждение.

По [link href=“https://auto.onliner.by/2025/04/02/biblioteka-poplyla-proezzhaya-chast-i-trotuar-pod-vodoj-kazhetsya-minchanam-na-rabotu-budet-dobratsya-slozhnee” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] читателей издания Onliner, на проспекте Независимости, возле ТЦ «Спектр», образовалась пробка. Минчане поделились видео, на которых видна затопленная мутной водой дорога.

https://www.youtube.com/watch?v=Fo-H0I8sBsI

В ГАИ Минска [link href=“https://t.me/gaiminsk/42655” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что из-за прорыва водопровода “затруднено движение” по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении улицы Жасминовой. В 9:56 написали, что движение восстановили.

“Минсктранс” [link href=“https://t.me/minsktrans_official/17858” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщал [/link] об остановке движения троллейбусов и автобусов в направлении ДС “Уручье-2”, они шли по измененному маршруту. В 9:33 на предприятии написали, что движение возобновили.

В 9:53 “Минскводоканал” [link href=“https://t.me/minskvodokanal_news/10954” target=“_blank” rel=“noopener”] отчитался [/link], что бригады локализовали повреждение водопровода и стали проводить аварийно-восстановительные работы. Там предупредили, что в это время “возможно снижение давления на верхних этажах жилых домов в квартале улиц Кедышко – Калиновского – Кнорина”. То есть возможны проблемы с водой там.