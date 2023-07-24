В Минске закрыли станцию метро «Каменная горка» — «Проверочные мероприятия»
🔄 Обновлено
В Минске 24 июля в 13:04 «временно» закрыли для пассажиров станцию "Каменная Горка". Об этом сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.
Обновлено
В 14:03 «Каменную Горку" открыли.
Причиной там назвали «проведение проверочных мероприятий». Каких именно, не уточнили.
Пассажиров предупредили, что пока поезда едут лишь до станции “Кунцевщина”, а также от нее в обратном направлении.
Когда откроют станцию в Минском метрополитене не сообщили.
Как только станут известны какие-либо подробности, Телеграф обязательно сообщит.
Темы: #Происшествия #Беларусь #Минск