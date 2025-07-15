В Минске загорелся завод "Керамин"

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Опубликовано: 15.07.2025 18:04 , Обновлено: 16.07.2025

В пресс-службе МЧС сообщили о возгорании на ОАО «Керамин». Там уточнили, что загорелось масло и оборудование внутри цеха на примерной площади в 40 кв. метров.

“Пожар локализован. Спасатели продолжают тушение, защиту кровли и охлаждение газовой трубы. Предварительно никто не пострадал”, - уточнили в МЧС.

[obnovleno_b]После ликвидации пожара в МЧС озвучили предварительную причину произошедшего: “аварийный режим работы технологического оборудования”.

В ведомстве уточнили, что на тушении пожара были задействованы 110 спасателей и 22 единицы техники. Персонал предприятия организовал эвакуацию трёх работников пострадавшего цеха.[/obnovleno_b]