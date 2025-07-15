В Минске загорелся завод "Керамин"
🔄 Обновлено
В пресс-службе МЧС сообщили о возгорании на ОАО «Керамин». Там уточнили, что загорелось масло и оборудование внутри цеха на примерной площади в 40 кв. метров.
“Пожар локализован. Спасатели продолжают тушение, защиту кровли и охлаждение газовой трубы. Предварительно никто не пострадал”, - уточнили в МЧС.
[obnovleno_b]После ликвидации пожара в МЧС озвучили предварительную причину произошедшего: “аварийный режим работы технологического оборудования”.
В ведомстве уточнили, что на тушении пожара были задействованы 110 спасателей и 22 единицы техники. Персонал предприятия организовал эвакуацию трёх работников пострадавшего цеха.[/obnovleno_b]