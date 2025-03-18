В Минске загорелся вуз - эвакуировали 390 человек

🎥 Видео

Опубликовано: 18.03.2025 19:54 , Обновлено: 18.03.2025

В Минске 18 марта произошел пожар в филиале Российского государственного социального университета (РГСУ). Персонал вуза эвакуировал 390 человек: 340 студентов и 50 работников.

По информации МЧС, в здании на улице Народной загорелось электрополотенце для рук в санузле. Спасатели потушили пожар.

На опубликованных кадрах заметно, что к месту происшествия приехали как минимум четыре пожарные машины.

В результате ЧП никто не пострадал, [link href=“https://t.me/mchs112by/8693” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] в профильном ведомстве.