В Минске загорелся колледж - эвакуировали 910 человек

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Опубликовано: 30.12.2024 12:55 , Обновлено: 30.12.2024

В МЧС сообщили 30 декабря о возгорании в Минском радиотехническом колледже. По информации ведомства, из здания учебного заведения эвакуировали 910 человек, в том числе 780 учащихся.

По предварительным [link href=“https://t.me/mchs112by/8129” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] МЧС, загорелась электропроводка потолочного светильника, огонь потушили. Но обстоятельства случившегося еще устанавливают.

В МЧС добавили, что никто не пострадал.