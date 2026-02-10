В Минске загорелся бизнес-центр

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Опубликовано: 10.02.2026 11:59 , Обновлено: 10.02.2026

В Минске, на улице Тимирязева, загорелся бизнес-центр «ОфисИнвест». Спасатели прибыли на место пожара благодаря автоматическому извещению ЧС (чрезвычайной ситуации) «Молния».

Из здания эвакуировали 73 человека.

В ходе операции они обнаружили на третьем этаже семиэтажного здания загорание подвесного потолка и вещей на площади 4 квадратных метров.

«Пожар ликвидировали подразделения МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям). На месте происшествия работало 6 единиц техники МЧС», – уточнили в МЧС.

Причины инцидента пока не раскрываются.