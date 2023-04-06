В Минске задержали замдиректора завода — «Разместил информацию экстремистского характера»

Опубликовано: 06.04.2023 12:56 , Обновлено: 06.04.2023

В Минске за «деструктивную деятельность» задержали 37-летнего заместителя директора одного из заводов. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси 6 апреля.

В милиции заявили, что мужчина «разместил на своей странице информацию экстремистского характера», а также данные о том, что «перечислял деньги в организацию, признанную экстремистской».

Кроме того, по данным МВД, он «неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

Милиционеры провели осмотры по месту его жительства и работы, а также изъяли оргтехнику.

Имя задержанного и название завода в ведомстве не назвали. Однако его показали на видео.

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