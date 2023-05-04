В Минске водитель уснул за рулём каршеринга и устроил «паровозик»
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В Минске 24-летний мужчина уснул за рулём каршерингового автомобиля «Volkswagen» и устроил "паровозик" из припаркованных на обочине машин. В результате помимо самого каршерингового авто повреждения получили ещё три легковушки.
Как сообщили в Минской Госавтоинспекции, ДТП произошло 04:50 на улице Солнечной. Водитель сам признался, что уснул за рулём.
Вначале молодой человек врезался в припаркованную «Mazda», которая от удара столкнулась с впередистоящим «Volkswagen», а тот в свою очередь - с «Hyundai».
Люди в результате ДТП не пострадали, а во всех обстоятельствах теперь разбираются сотрудники минской Госавтоинспекции.
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