В Минске водитель уснул за рулём каршеринга и устроил «паровозик»

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Опубликовано: 04.05.2023 11:59 , Обновлено: 04.05.2023

В Минске 24-летний мужчина уснул за рулём каршерингового автомобиля «Volkswagen» и устроил "паровозик" из припаркованных на обочине машин. В результате помимо самого каршерингового авто повреждения получили ещё три легковушки.

Как сообщили в Минской Госавтоинспекции, ДТП произошло 04:50 на улице Солнечной. Водитель сам признался, что уснул за рулём.

Вначале молодой человек врезался в припаркованную «Mazda», которая от удара столкнулась с впередистоящим «Volkswagen», а тот в свою очередь - с «Hyundai».

Люди в результате ДТП не пострадали, а во всех обстоятельствах теперь разбираются сотрудники минской Госавтоинспекции.