В Минске водитель BMW устроил два ДТП за две минуты, протаранив 8 машин

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Опубликовано: 11.11.2025 19:22 , Обновлено: 11.11.2025

В Минске 11 ноября днем автомобиль BMW спровоцировал сразу два массовых дорожно-транспортных происшествия, в результате которых было повреждено 8 автомобилей. Инцидент произошел на проспекте Независимости в самом центре столицы в течение пары минут. Все это зафиксировали камеры.

По информации ГАИ, 45-летний водитель белого BMW, двигаясь по проспекту, на перекрестке с улицей Волгоградской совершил столкновение с двумя автомобилями. Однако он решил скрыться с места ДТП, объехал стоящие машины по тротуару и помчался дальше по проспекту.

Далее, на перекрестке с улицей Толбухина, тот же водитель BMW врезался еще в шесть транспортных средств, выехав на встречную полосу.













В результате инцидента, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Автомобили получили повреждения, а некоторые, судя по видео, — очень серьезные.

В ГАИ же, кажется, пока недоумевают, что же произошло: в сообщении ведомства указано, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы.