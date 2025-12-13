В Минске водитель BMW спровоцировал ДТП с пятью авто
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В ГАИ Минска сообщили, что 25-летний водитель BMW на проспекте Независимости попытался проехать на красный сигнал светофора, но не смог. Из-за этого нарушения ПДД в аварию попали сразу пять машин.
По информации Госавтоинспекции, водитель BMW выехал на перекрёсток с улицей Энгельса и совершил столкновение с Audi. От удара Audi выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Buick. Ещё два автомобиля, Lexus и Nissan, пострадали в результате последующего смещения повреждённых машин.
«В ходе проведения разбирательства установлено, что автомобиль BMW не был оборудован зимними шинами. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения», — уточнили в ГАИ.