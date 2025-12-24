В Минске влюблённая парочка обстреляла троллейбус

Опубликовано: 24.12.2025 14:33 , Обновлено: 24.12.2025

Уголовным делом обернулось романтическое свидание парочки влюблённых в Минске. Вместо похода в кино или ресторан молодые люди выбрали более оригинальный способ провести время и отправились пострелять из пневматики в лесопарковую зону. Но в какой-то момент свидание пошло явно не по плану и закончилось для 23-летней минчанки в отделении милиции.

Оказалось, что молодые люди не нашли лучшего места, чтобы опробовать в деле приобретённый недавно пневматический пистолет, кроме лесополосы у ближайшего троллейбусного парка в Партизанском районе столицы. Сначала стреляли по самодельным мишеням, но в какой-то момент решили проверить дальность полета снарядов. Девушка, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелила прямо в сторону проезжающего троллейбуса.

Сотрудники троллейбусного парка тут же сообщили о происшествии в милицию, и 23-летнюю минчанку вскоре задержали. Находились ли в троллейбусе люди в момент, когда в его окно прилетела пуля, в милиции не уточнили.

Результат неудачного свидания - разбитое боковое стекло троллейбуса, ущерб на 700 рублей и уголовное дело за хулиганство.

Старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД Минска Ульяна Соколовская не уточнила, какое именно наказание может грозить девушке. Однако, согласно пункту 3 статьи 339 УК Беларуси, за хулиганские действия с применением оружия может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.