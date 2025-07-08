В Минске велосипедист два раза за минуту попал под машины

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2025 12:39 , Обновлено: 08.07.2025

Вечером 7 июля в Минске 41-летний мужчина на электровелосипеде умудрился попасть под колёса сразу двух автомобилей подряд. Видео с последствиями инцидента, который произошёл на улице Ванеева, опубликовала, в частности, ведущая программы «ЧП. Беларусь» на телеканале «НТВ-Беларусь» Дарья Дмитриева.

Согласно предварительной информации от столичной ГАИ, всё началось с того, что 46-летний водитель автомобиля «Toyota» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу велосипедисту, в результате чего «совершил наезд».

Но, оправившись после первого удара, велосипедист «продолжил движение», выехал на проезжую часть и там уже столкнулся со второй машиной — двигавшимся попутно автомобилем «Mitsubishi». По видео видно, как его повело.

По итогу этого двойного ДТП велосипедиста доставили в больницу для обследования.