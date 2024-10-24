В Минске у универсала отлетели колеса после столкновения со столбом

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Опубликовано: 24.10.2024 12:50 , Обновлено: 24.10.2024

В ГАИ Минска сообщили, что утром 24 октября универсал Voyah столкнулся со столбом в столице, в результате чего у машины отлетели колеса. В Госавтоинспекции показали фото и видео.

Как сообщили в ведомстве, авария случилась около 09:50 в районе площади Богушевича. По предварительной информации ГАИ, 37-летний водитель не справился с управлением.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По данным Госавтоинспекции, в больницу для обследования привезли 27-летнего пассажира авто.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГАИ напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать: