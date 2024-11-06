В Минске трамвай сошёл с рельсов

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2024 08:01 , Обновлено: 06.11.2024

Вечером 5 ноября в Минске на пересечении улиц Первомайской и Бядули сошёл с рельсов трамвай. В Сети появилось видео с места ДТП.

На видео видно, что трамвай, следовавший по маршруту №7, сошёл с рельсов и перегородил движение в обоих направлениях, из-за чего трамваи какое-то время ходили по укороченному маршруту - до ближайшего разворотного кольца.

Судя по видео, движение автомобильного транспорта не останавливалось, однако, на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и работал регулировщик.

В столичной Госавтоинспекции о пострадавших в результате инцидента не сообщали.