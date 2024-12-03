В Минске Tesla столкнулась с маршруткой – есть пострадавшая
Вечером 2 декабря в Минске произошло ДТП с участием автомобиля Tesla и маршрутки. По данным столичной Госавтоинспекции, одна пассажирка общественного транспорта пострадала.
Авария случилась около 20:20 вблизи дома №90 по улице Матусевича. По предварительным данным, озвученным столичными инспекторами, сначала Tesla столкнулась в микроавтобусом марки Mercedes, отчего тот вынесло за пределы проезжей части. В результате маршрутка снесла дорожное ограждение и врезалась в светофорный столб.
Точные причины и обстоятельства ДТП ещё предстоит выяснить специалистам.
В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка маршрутки - её увезли на “скорой” в больницу для обследования.
В связи с данной аварией ГАИ призвала всех участников дорожного движения к “внимательности и осмотрительности” на дорогах, а также к “неукоснительному соблюдению” Правил дорожного движения.