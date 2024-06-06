В Минске такси вылетело на перекрёстке на красный и протаранило три легковушки

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Опубликовано: 06.06.2024 14:51 , Обновлено: 15.11.2024

Столичная Госавтоинспекция показала кадры массовой аварии, которая произошла в ночь на 6 июня на пересечении улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина в Минске. По предварительной инфомрации, виновником ДТП стал 40-летний водитель такси, выехавший на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как легковое Renault, не снижая скорости, вылетел на перекрёсток уже на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой Audi и по цепочке ещё с двумя авто - Opel и Mercedes.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП, по данным инспекторов, пострадала 20-летняя пассажир такси и 21-летний водитель Mercedes. Прибывшие на место ДТП “скорые” доставили обоих на обследование в больницы.

https://youtu.be/p6-_uZp_vRI