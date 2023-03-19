В Минске Subaru сбил 24-летнюю девушку и выехал на встречную полосу

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Опубликовано: 19.03.2023 10:16 , Обновлено: 19.03.2023

В ГАИ Минска сообщили, что на проспекте Пушкина произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль Subaru в 22:55 наехал на 24-летнюю девушку, которая скончалась от полученных травм.

Она переходила улицу на зелёный свет. Водитель же легковой после наезда на девушку не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Skoda и уже по инерции ударился в фонарный столб.

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