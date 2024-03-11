В Минске спасатели достали мужчину из вентиляционной шахты многоэтажки. Как там оказался?

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Опубликовано: 11.03.2024 10:56 , Обновлено: 11.03.2024

Вечером в воскресенье, 10 марта, минским спасателям пришлось выезжать по нестандартному вызову: в многоэтажке по улице Жуковского, 10 в вентиляционной шахте застрял мужчина. Мужчину "в интересном положении" обнаружила одна из местных жительниц, которая и позвонила по номеру "112".

Сотрудники МЧС обнаружили застрявшего мужчину в вентиляционной шахте на уровне седьмого этажа. Как он там оказался, мужчина не пояснил, но выбраться самостоятельно ему не удалось, поэтому и пришлось звать на помощь.

Спасателям пришлось применить альпинистское оборудование и снаряжение, чтобы извлечь 44-летнего мужчину из бетонной западни.

После спасения мужчину передали бригаде медиков, которые решили отправить его на дополнительное обследование в больницу. Как сообщили в МЧС, мужчина получил “поверхностные повреждения” и в этот же день самостоятельно покинул больницу.

https://youtu.be/0lZr4eZG4xc