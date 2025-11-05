В Минске соседи убили 35-летнего парня, попросившего не шуметь

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Опубликовано: 05.11.2025 14:45 , Обновлено: 05.11.2025

Следственный комитет Беларуси раскрыл детали жестокого преступления: двое братьев, по данным следователей, убили соседа, попросившего их не шуметь, а затем попытались скрыть тело, спрятав его в лесу, засыпав цементом.

В убийстве, шокирующем своей жестокостью и бессмысленностью обвинил двоих братьев, 54 и 60 лет. Они были задержаны по подозрению в убийстве 35-летнего соседа, который пришел к ним в квартиру в октябре этого года с единственной просьбой — сделать тише музыку.

Согласно данным столичного Следственного комитета, инцидент произошел поздним вечером в одной из квартир Фрунзенского района. Братья распивали спиртные напитки и громко слушали музыку. В какой-то момент один из них отправился спать, но его отдых был недолгим.

Раздался стук в дверь. На пороге стоялся 35-летний сосед, вежливо попросивший убавить громкость. Между мужчиной и тем из братьев, кто открыл двери, вспыхнула ссора. На шум из спальни вышел старший брат, находившийся, по данным следствия, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Без лишних разговоров он схватил нож и нанес соседу несколько ударов в область шеи. Раны оказались смертельными.

О трагедии стало известно лишь спустя несколько дней, когда мать молодого человека заявила о его исчезновении. Она рассказала следователям, что в последний раз видела сына в дверной глазок — он направлялся к квартире соседей.

Этот ключевой ориентир позволил следственно-оперативной группе выстроить работу. Вскоре в мусорном контейнере неподалеку от дома были обнаружены вещи пропавшего со следами крови. Еще одной деталью, привлекшей внимание милиции, стали камеры видеонаблюдения в подъезде: их положение по неизвестным причинам было изменено. К этому моменту выяснилось, что братья, к которым поднимался погибший, спешно уехали из города.

Попытка скрыть преступление

Благодаря действиям следователей и милиции, местоположение мужчин было установлено в кратчайшие сроки, и они были задержаны.

Как удалось установить следователям, после убийства братья никому не сообщили о случившемся. Несколько дней тело 35-летнего мужчины находилось в их квартире. Затем они разработали мрачный план по его сокрытию.

Завернув тело в покрывало, они вынесли его из дома и погрузили в багажник собственного автомобиля. Маршрут привел их в лесной массив недалеко от их дачи. Там, в холодной земле, они выкопали яму, переместили в нее тело убитого соседа, после чего засыпали его цементом и закопали, надеясь, что эта импровизированная могила навсегда скроет следы их преступления.

По указанному задержанными месту сразу же выехала следственно-оперативная группа. При участии сотрудников криминалистического отдела тело без вести пропавшего мужчины было извлечено из грунта.

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». В настоящее время мужчины задержаны, а расследование продолжается.