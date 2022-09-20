В Минске солдат-срочник попал в реанимацию из-за огнестрела в голову
В Минске солдат срочной службы получил огнестрельную травму в голову, из-за чего попал в реанимацию. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси 20 сентября.
Там отметили, что сообщение об огнестрельном травматизме поступило еще вечером 19 сентября. Во время службы пострадал 19-летний солдат части 3214.
«Сейчас молодой человек находится в реанимации, за его жизнь борются врачи», — рассказали в СК.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили сослуживец солдата. Сейчас в комитете продолжают устанавливать все обстоятельства.
Днями ранее, 15 сентября, в Печах под Борисовом в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов погиб военнослужащий.