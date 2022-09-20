В Минске солдат-срочник попал в реанимацию из-за огнестрела в голову

Опубликовано: 20.09.2022 16:32 , Обновлено: 20.09.2022

В Минске солдат срочной службы получил огнестрельную травму в голову, из-за чего попал в реанимацию. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси 20 сентября.

Там отметили, что сообщение об огнестрельном травматизме поступило еще вечером 19 сентября. Во время службы пострадал 19-летний солдат части 3214.

«Сейчас молодой человек находится в реанимации, за его жизнь борются врачи», — рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили сослуживец солдата. Сейчас в комитете продолжают устанавливать все обстоятельства.

Днями ранее, 15 сентября, в Печах под Борисовом в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов погиб военнослужащий.

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