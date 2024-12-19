В Минске «скорая» врезалась в легковушку на перекрёстке

🎥 Видео

Опубликовано: 19.12.2024 07:29 , Обновлено: 19.12.2024

Вечером 18 декабря на одном из столичных перекрёстков столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковая Lada. Момент аварии попал на кадры камеры наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошёл на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Судя по кадрам видео, которое выложили в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Lada не пропустила “скорую”, которая пыталась проехать оживлённый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

При этом “скорая” соблюла требования ПДД: в момент движения через перекрёсток у неё были включены проблесковые маячки синего цвета и звуковая сигнализация.

По данным ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал и лишь сами транспортные средства получили механические повреждения.













В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям, что они обязаны уступить дорогу приближающемуся транспортному средству оперативного назначения, если у того включен маячок синего цвета, и обеспечить ему “беспрепятственный проезд” .