В Минске скорая снесла ограждение трамвайных путей

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Опубликовано: 11.11.2024 22:11 , Обновлено: 11.11.2024

В Минске вечером 11 ноября машина скорой помощи врезалась в ограждение трамвайных путей, в результате чего снесла его. По данным столичной ГАИ, никто не пострадал.

По предварительной информации правоохранителей, около 19:10 37-летний водитель скорой ехал по проспекту Машерова в направлении улицы Красной с включенными проблесковыми маячками. Но не справился с управлением и въехал в ограждение.

Фото: ГАИ Минска

Из-за аварии на том участке останавливали движение трамваев, однако позже его возобновили.