В Минске силовики задержали фокусника
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В Минске милиционеры с помощью ОМОНа задержали 36-летнего иллюзиониста. Об этом в пресс-службе МВД сообщили 28 марта.
Дело в том, что фокусник раскладывал по столице наркотики. Его задержали с поличным.
В тайниках силовики обнаружили и изъяли более 180 грамм гашиша, а у него дома — более 230 гр галлюциногенных грибов, 20 гр особо опасного психотропного вещества мефедрон, а также несколько разовых доз альфа-PVP и 4 марки ЛСД.
По информации МВД, мужчина работал закладчиком на интернет-магазин 9 месяцев.
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