В Минске силовики задержали фокусника

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Опубликовано: 28.03.2023 10:24 , Обновлено: 28.03.2023

В Минске милиционеры с помощью ОМОНа задержали 36-летнего иллюзиониста. Об этом в пресс-службе МВД сообщили 28 марта.

Дело в том, что фокусник раскладывал по столице наркотики. Его задержали с поличным.

В тайниках силовики обнаружили и изъяли более 180 грамм гашиша, а у него дома — более 230 гр галлюциногенных грибов, 20 гр особо опасного психотропного вещества мефедрон, а также несколько разовых доз альфа-PVP и 4 марки ЛСД.

По информации МВД, мужчина работал закладчиком на интернет-магазин 9 месяцев.