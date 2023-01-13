В Минске рухнул балкон многоэтажки

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Опубликовано: 13.01.2023 11:16 , Обновлено: 13.01.2023

В Минск на улице Якуба Коласа обвалился балкон многоэтажного здания, сообщило 13 января госагентство «Минск-Новости». Позже эту информацию опровергли чиновники.

Обновлено В администрации Советского района заявили, что балкон не упал, а его специально демонтировали согласно проектно-сметной документации для восстановления несущей способности балконов.

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По информации издания, сейчас службы начали полный демонтаж балкона. Закончить эти работы там пообещали до завтра. А за неделю планируют построить новый балкон.

Также СМИ опубликовало видео с места произошедшего.

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