В Минске рухнул балкон многоэтажки
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В Минск на улице Якуба Коласа обвалился балкон многоэтажного здания, сообщило 13 января госагентство «Минск-Новости». Позже эту информацию опровергли чиновники.
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В администрации Советского района заявили, что балкон не упал, а его специально демонтировали согласно проектно-сметной документации для восстановления несущей способности балконов.
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По информации издания, сейчас службы начали полный демонтаж балкона. Закончить эти работы там пообещали до завтра. А за неделю планируют построить новый балкон.
Также СМИ опубликовало видео с места произошедшего.
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Темы: #Происшествия #Беларусь #Минск