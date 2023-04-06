В Минске рабочего засыпало землей, он умер

Опубликовано: 06.04.2023 16:49 , Обновлено: 06.04.2023

В Минске на улице Шаранговича 6 апреля рабочего в траншее засыпало грунтом. Об этом сообщили в Следственном комитете и рассказали подробности.

По предварительным данным, во время земляных работ 51-летний рабочий «по личной инициативе, в нарушение правил безопасности, спустился в выкопанную экскаватором траншею».

В этом время грунт обвалился и мужчина оказался на глубине около 4 метров под землей, в результате чего погиб.

В СК также опубликовали видео с места происшествия.

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