В Минске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Опубликовано: 16.07.2025 18:54 , Обновлено: 16.07.2025

В Минске пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже и была госпитализирована. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

По предварительной информации ведомства, девочка находилась дома с сожительницей своего отца. Оставшись одна в комнате с окном, открытым на проветривание, она залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала.

В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.