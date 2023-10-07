В Минске произошла утечка пероксида водорода. В МЧС рассказали подробности

📷 Фото

Опубликовано: 07.10.2023 19:13 , Обновлено: 07.10.2023

В МЧС 7 октября сообщили, что ликвидировали утечку пероксида водорода на железнодорожной станции в Минске, в промзоне Шабаны. Там уточнили, что техногенная авария произошла около 10:30.

“При формировании состава поезда на железнодорожной станции «Шабаны», около 10.30 дежурным персоналом обнаружена течь раствора пероксида водорода из контейнера, где находились 20 пластиковых кубических емкостей с веществом”, - рассказали в МЧС.

Спасатели расцепили железнодорожный состав, осадили пары опасного вещества. Вагон с контейнером, из которого произошла утечка отогнали в отстойник.

Там они вскрыли контейнер, где обнаружили пластиковые емкости, которые протекли. После чего провели откачку и разбавление вещества. А после и утилизацию пероксида водорода.

Причина происшествия пока неизвестна. Пострадавших из-за аварии не было. Эвакуация не проводилась.

[info_b]Раствор пероксида водорода (перекись водорода 60%) – бесцветная жидкость, способная воспламенять горючие вещества. Опасна при вдыхании, попадании внутрь. Способна взрываться при нагревании, загрязнении, соединении с нефтепродуктами.[/info_b]