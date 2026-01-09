В Минске при расчистке снега нашли тело мужчины. В милиции рассказали, что известно

Опубликовано: 09.01.2026 15:24 , Обновлено: 09.01.2026

Милиция Минска подтвердила, что на улице Байкальской в снегу нашли тело мужчины. Там сразу же уточнили, что причины смерти не носят криминальный характер.

Тело нашли жильцы возле дома 66 по ул. Байкальской прямо в снегу. Оказалось, что утром 59-летний минчанин, имеющий инвалидность из-за болезни сердца, пошел на работу.