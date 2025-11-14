В Минске преподавателя вуза осудили на два года за статьи в Wikipedia

Опубликовано: 14.11.2025 10:11 , Обновлено: 14.11.2025

В Минске 37-летнего преподавателя вуза осудили на два года за размещение статьей на белорусской версии интернет-ресурса Wikipedia. Подробности судебного разбирательства рассказали в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Согласно данным Генпрокуратуры, преподаватель одного из столичных высших учебных заведений с 2020 года по 2025 год опубликовал в Wikipedia 25 текстовых сообщений. В них правоохранители усмотрели “заведомо ложные сведения” о некоторых фактах белорусской истории, о государственных символах Республики Беларусь, о президентских выборах и республиканских референдумах, а также о деятельности госорганов, военизированных организаций и правовом положении белорусов.

В результате действия мужчины расценили как дискредитацию Республики Беларусь и предъявили ему обвинения по соответствующей статье Уголовного кодекса (статья 369-1).

По данным Генпрокуратуры, мужчина в суде признал себя “виновным в полном объеме”, в результате чего ему присудили два года лишения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 300 базовых величин - то есть 12,6 тыс. рублей на сегодня.

В Генпрокуратуре отметили, что судебный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.