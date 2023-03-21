В Минске появились настоящие зыбучие пески. Сотрудники МЧС спали из ловушки двух девочек

Опубликовано: 21.03.2023 18:41 , Обновлено: 21.03.2023

Пресс-служба МЧС сообщила, что в Минске две маленькие девочки застряли по пояс в "мягком грунте", из-за чего пришлось вызывать спасателей. Происшествие произошло в районе улицы Прышинских в Лощице.

Застрявших в зубучих песках девочек заметили прохожие и вызвали сотрудников МЧС.

[info_b]Зыбучий песок — пески, перенасыщенные воздухом или влагой восходящих источников, и способные вследствие этого засасывать вглубь попадающие на них предметы.[/info_b]

“Две девочки 2013 и 2014 г.р. гуляли и по неосторожности увязли в мягком грунте по пояс. До прибытия спасателей их удерживали очевидцы — семейная пара, которая заметила застрявших детей”, - сообщили в МЧС.

Для спасения детей пришлось применять специальное спасательное оборудование. После осмотра медиками они были госпитализированы с гипотермией.

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