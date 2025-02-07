В Минске попало на видео столкновение троллейбуса и легковушки

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2025 10:45 , Обновлено: 07.02.2025

В Минске утром 7 февраля троллейбус столкнулся с автомобилем Volkswagen, на котором были шашки, как на такси. Момент столкновения попал на видео, которое опубликовала столичная Госавтоинспекция. Там сообщили, что пострадала 30-летняя пассажирка иномарки.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/41484” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ГАИ, сегодня около 7:20 51-летний водитель Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского, при повороте направо на улицу Хмелевского не предоставил преимущество, так и столкнулся с двигавшимся попутно троллейбусом.

После этого машины выехали за пределы дороги, где легковушка врезалась в столб. Как утверждают в Госавтоинспекции, водитель иномарки поворачивал со второй полосы движения, чем нарушил требования дорожного знака.

Фото: ГАИ Минска

30-летнюю пассажирку Volkswagen привезли в учреждение здравоохранения для обследования.

Фото: ГАИ Минска

В ГАИ напомнили, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на трассе, предназначенной для езды в этом направлении.