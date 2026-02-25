В Минске погиб рабочий после удара крана

Опубликовано: 25.02.2026 18:39 , Обновлено: 25.02.2026

В Минске на одной из строительных площадок по возведению теплотрассы погиб 37-летний рабочий-арматурщик. На место прибыли следователи Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что мужчина погиб после того, как его ударило грузом, который поднимал кран. Бункер для бетона начал раскачиваться и задел рабочего.

Прямо сейчас следователи занялись осмотром места происшествия и опрашивают очевидцев. Также изымается документация по вопросам охраны труда и техники безопасности.