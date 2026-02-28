В Минске погиб мужчина во время катания на сапборде по Свислочи

Опубликовано: 28.02.2026 19:43 , Обновлено: 28.02.2026

В Минске днем спасателям поступило сообщение о людях, оказавшихся в воде в районе проспекта Независимости. Как уточнили в МЧС, инцидент произошел на реке Свислочь около парка Горького, где мужчина и женщина катались на сапбордах.

По предварительной информации, оба любителя активного отдыха были без спасательных жилетов. Судя по всему, они полагались на гидрокостюмы сухого типа, которые, однако, не смогли предотвратить беду.

Потеряв равновесие, они упали в воду. Женщине удалось выбраться и вытащить своего напарника на берег, однако спасти его не удалось.

Прибывшие на место медики попробовали реанимировать, но, к сожалению, констатирована смерть мужчины. Причины гибели и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МЧС в очередной раз призвали белорусов к осторожности.

“Вода не прощает ошибок!” — заявили в ведомстве, подчеркнув, что использование спасательного жилета является обязательным условием для пребывания на воде.