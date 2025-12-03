В Минске подросток за год разослал 26 сообщений о лжеминировании, прежде чем его вычислила милиция

Опубликовано: 03.12.2025 11:37 , Обновлено: 03.12.2025

В Минске подросток за год успел разослать не менее 26 электронных писем с сообщениями о якобы готовящихся взрывах в публичных местах, прежде чем его вычислила милиция. Подробности уголовного дела, которое возбудили по данному факту, 3 декабря раскрыли в Следственном комитете.

По данным следствия, сообщения о лжеминировании подросток рассылал, чтобы отомстить обидчику своей бывшей девушки, который якобы приставал к ней на уроках и обзывал. От его имени молодой человек устроил массовую рассылку электронных сообщений о готовящихся взрывах в зданиях ГУВД Мингорисполкома, МЧС и других учреждений.

«Его расчет был прост – создать серьезные проблемы тому, кто ему не нравился, спровоцировав оперативную реакцию правоохранительных структур», - сообщили в СК Беларуси.

Судя по всему, первый случай сошёл молодому человеку с рук, поскольку, как выразились в СК, действия подростка «впоследствии приобрели еще более масштабный характер».

«Молодой человек решил аналогичным образом подставить и других своих «недоброжелателей», которые «обидели его плохим словом». От их имени он также отправил аналогичные ложные письма в органы государственной власти и школы», - поделились подробностями в ведомстве.

Как выяснили специалисты, юный «хакер» создавал электронные ящики на имя тех, кого хотел скомпрометировать и сразу же после рассылки сообщений о лжеминировании удалял липовые учетные записи. Молодой человек полагал, что так сможет «проучить» своих обидчиков, оставшись в тени, но в результате серьёзный «урок» о неотвратимости наказания получил сам «герой».

Полностью замести следы своей противоправной деятельности молодому человеку не удалось – его в конце концов вычислили и возбудили против него уголовное дело по двум статьям УК – за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и за повторное совершение такого преступления.

Ввиду того, что на момент совершения преступления фигурант дела был несовершеннолетним, а на допросах полностью признал свою вину, судья согласился не брать его под арест на время разбирательства, отпустив его под личное поручительство.

В результате молодого человека осудили на полтора года ограничения свободы, хотя за максимальное наказание, предусмотренное законом – тюремное заключение на срок до семи лет.

[inf]В СК особо подчеркнули, что привлекать к ответственности за заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340 Уголовного кодекса) в Беларуси могут с 14 лет. Более того, осуждённому человеку придётся также возмещать бюджету те финансовые затраты, которые понесли оперативные службы на отработку каждого сообщения о лжеминировании.[/inf]