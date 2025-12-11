В Минске перевернулась машина. Затем приехали спасатели и разрезали ее

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Опубликовано: 11.12.2025 16:12 , Обновлено: 11.12.2025

В соцсетях появилось видео перевёрнутого легкового автомобиля. На кадрах также попали машины пожарных и скорой помощи, которые прибыли на место происшествия.

В пресс-службе МЧС позже сообщили, что в автомобиле находились водитель и пассажир. По данным ведомства, об аварии на улице Карата сообщил очевидец.

«На месте выяснилось, что один из легковых автомобилей столкнулся с другим припаркованным автомобилем. В результате происшествия один из автомобилей перевернулся», — рассказали об обстоятельствах ДТП в МЧС.

Спасателям пришлось применить специальный инструмент, чтобы освободить пострадавших — мужчину и женщину. Затем они передали их врачам.

В ГАИ же сообщили, что авария произошла около 12:30. Оказалось, что 77-летний водитель автомобиля Renault вблизи дома №10 по улице Связистов отвлекся от дороги во время движения и наехал на стоявшую у края проезжей части Mazda. Получился своеобразный трамплин, и минивэн перевернулся.



